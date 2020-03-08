نائب عن الحكمة يطالب بحل خلية الازمة وإحالتهم للتحقيق فوراً

2020/03/08 | 09:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بحل خلية الازمة وإحالتها للتحقيق فوراً.وقال فدعم في تغريدة على حسابه في تويتر: […]

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