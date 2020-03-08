الحكومة العراقية تعلن غلق خمسة منافذ مع ايران بسبب كورونا

2020/03/08 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن غلق خمسة منافذ مع ايران، فيما اشارت الى انه سيتم منع دخول العراقيين المسافرين عبر المنافذ.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) امام حركة التبادل التجاري مع ايران”.واضافت ان “هذا الغلق جاء من بداية […]

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