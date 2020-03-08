التربية تطلق تقنية جديدة لتعليم الطلبة عن بُعد

2020/03/08 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تستعدُّ وزارةُ التربية لإطلاق منصة نيوتن الالكترونية لتعويض الطلبة والتلاميذ عما فاتهم من الدروس، لإكمال المنهاج المقرر للعام الدراسي 2019 – 2020.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي إن الوزارة “تعمل على تعويض الطلبة عما فاتهم من الدروس بسبب العطل الاجبارية التي رافقت عامهم الدراسي، وادت الى […]

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