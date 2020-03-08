رحمة عتيق - دور المرأة في ثورة ديسمبر والتحديات التي تواجهها

2020/03/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رحمة_عتيق محتويات الورقة:مقدمة.المرأة السودانية والثورات الشعبية.دور المرأة في ثورة ديسمبرالتحديات التي تواجههاالتوصياتمقدمة:على مر الحقب والعصور كان للمرأة السودانية دورها في قيادة المجتمع من أعلى هرم السلطة، فكانت الملكات والكنداكات من لدن “أماني شيختو”، و”أماني ريناس”، و”الميارم” في دارفور، حيث حظيت المرأة السودانية بمكانة عظيمة عبر التاريخ.وتعود بداية دخول المرأة ......

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