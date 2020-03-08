هوازن خداج - الثورة اللبنانية.. المرأة والحرية

2020/03/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هوازن_خداج فارس وتّي هوازن خداج من تونس إلى سورية، شكّل حضور المرأة في ثورات الربيع العربي إشارةً واعدةً، بأن المرأة أصبحت حلقة مهمّة في إحداث التغيير، وستكون شريكًا فعليًا للرجل في “البناء القادم” الذي يُفترض انبثاقه عن هذه الثورات.لكن خيبة ثورات الربيع العربي، بتجاربها المختلفة، لم تقتصر على عدم قدرتها على تغيير الواقع المُعاش، وتثبيت ركائز جديدة لبناء مغاير يردّ الاعتبار للشعوب ويلغي حالة التهمي......

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