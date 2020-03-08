أسماء المرابط - النساء والثورات العربية: أي تغيير؟

2020/03/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_المرابط د.أسماء المرابطترجمة: بشرى لغزالي ترمز الثورات العربية التي نشهدها اليوم للتغيير بكل ما للكلمة من معنى، فالعالم العربي يعيش اليوم تغيرات اجتماعية وسياسية حقيقية تُعتبر الأكثر أهمية وبروزا في تاريخه المعاصر.هذه الأحداث المتفرقة التي تعرفها المنطقة منذ السنة الماضية تُعبر في الجوهر عن نفس التطلعات المشروعة، رغم اختلاف السياق الذي وردت فيه وخصوصياته الظرفية، ورغم فشل هذه ......

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