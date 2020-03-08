2020/03/08 | 09:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عاود نادي الزوراء بكرة القدم تدريباته تحضيراً لمواجهة الميناء في الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز يوم الخميس المقبل في البصرة.

وقد شهدت تدريبات الفريق عودة اللاعب احمد فاضل لتدريبات الفريق الجماعية بعد غيابه عن مباراتين.

كذلك فان اللاعب احمد جلال شارك في جزء من التدريبات على امل عودته مرة اخرى.

وتعادل الزوراء في اللقاء الماضي دون اهداف امام امانة بغداد ليبلغ رصيد الفريق سبع نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يستعيد لاعبيه المصابين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يستعيد لاعبيه المصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).