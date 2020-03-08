الميناء: كنا نريد النقاط الثلاث من الشرطة

2020/03/08 | 09:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المشرف على فريق الميناء الكروي جهاد الطاهر، ان فريقه قدم أداء جيدا وكان عازما على خطف الثلاث نقاط من عرين الشرطة.

وقال الطاهر لاعلام النادي "لاعبينا عملوا على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في المواجهة امام فريق الشرطة المتخم بالنجوم".

وبين ان "المباراة كانت متكافئة والتعادل منصف بالرغم من رغبتنا الكبيرة بالفوز".

وتابع بأن "خسارتنا مباراة النفط أعطتنا دافع أكبر على تقديم الأداء القوي لفريقنا الذي قدمه في المباريات السابقة".

وختم الطاهر "نعمل على تعزيز مركزنا بين فرق المقدمة و المباراة المقبلة لن تكون سهلة أمام الزوراء لكن فريقنا قادر على إحراج النوارس".

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