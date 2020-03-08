العراق يغلق خمسة منافذ حدودية مع إيران امام حركة التبادل التجاري

2020/03/08 | 09:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إغلاق خمسة منافذ حدودية مع إيران أمام حركة التبادل التجاري.وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان، إنه "تم غلق المنافذ البرية ( الشلامجة الشيب زرباطية المنذرية مندلي ) امام حركة التبادل التجاري مع ايران".وأضاف القيسي، أن "هذا الغلق جاء من بداية هذا اليوم الموافق الثامن من آذار ويستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذاً لامر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".وتابع، أنه "فيما يخص المسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار اليها بعد الخامس عشر من آذار وسيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا".

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