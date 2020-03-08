الرافدين يمنح قروضا بقيمة 25 مليونا للمواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى

2020/03/08 | 09:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين لتصل الى 25 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".ودعا المصرف، المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى "الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".واوضح ان "مدة تسديد القرض 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرًا".

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