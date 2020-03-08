علي عدنان يساهم بفوز فريقه على لوس انجلوس

2020/03/08 | 09:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ساهم لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم علي عدنان بفوز فريقه فانكوفر على لوس انجلوس جالاكسي.

وانتهت المباراة بفوز فانكوفر بهدف وحيد على حساب لوس جالاكسي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ريكتيس بعدما وصلته كرة على طبق من ذهب بتمريرة من علي عدنان.

ويملك فانكوفر ثلاث نقاط من مباراتين حيث خسر مباراته الاولى.

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