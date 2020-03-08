إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع ايران لمدة اسبوع

2020/03/08 | 09:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن إغلاق جميع المنافذ الحدودية امام حركة التبادل التجاري مع ايران مبينة إن هذا الغلق يبدأ من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة الشيب زرباطية المنذرية مندلي) امام حركة التبادل التجاري مع ايران"، مشيرة إلى إن "هذا الغلق جاء من بداية هذا اليوم الموافق 8 آذار ويستمر لغاية 15 من الشهر الجاري، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وأضافت انه "فيما يخص المسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار اليها بعد 15 آذار وسيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا".

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