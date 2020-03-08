واسط تعلن تحويل 8 آلاف محاضر لعقود وشمولهم بتسوية الملاكات

2020/03/08 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت الادارة المحلية في واسط عقوداً وزارية مع أكثر من 8 الاف محاضر مجاني، مع شمولهم بتسوية الملاكات التعليمية والتدريسية وتوزيعهم بين المدارس.وقالَ محافظ واسط محمد جميل المياحي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المحافظة استحصلت الموافقات الرسمية من وزارة المالية على تحويل 8564 محاضرا مجانيا الى عقود وزارية مع

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