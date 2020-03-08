الطفل السوري محمد إسلام أحلى صوت في “ذا فويس كيدز” لهذا العام

2020/03/08 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فاز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج “ذا فويس كيدز” المخصص للأطفال من سن 7 أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه شبكة قنوات “إم.بي.سي” التلفزيونية.وفاز رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متفوقا في المرحلة الأخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين […]

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