2020/03/08 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظُ نينوى نجم الجبوري، الأحد، عن وضع الحجر الأساس لبناء مجمعات سكنية في ناحية ربيعة.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى , إن “الملاكات الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع نخبة هندسية من شركة الفاو للمقاولات والاعمار، شرعت بوضع الحجر الاساس لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للأسر المتضررة ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تضع الحجر الأساس لبناء مجمعات سكنية في ربيعة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تضع الحجر الأساس لبناء مجمعات سكنية في ربيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).