امانة بغداد تعلن عن انجاز صيانة تخسف عملاق شمالي العاصمة

2020/03/08 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن إنجاز صيانة وتاهيل تخسف عملاق شمالي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “دائرة بلدية الشعلة احدى ملاكات امانة بغداد انجزت بالكامل أعمال صيانة التخسف الحاصل ضمن شارع المهيمن في منطقة الحرية وبعمق 7 أمتار تحت الأرض وبطول اكثر من 80 متراً حيث بلغ قطر الأنبوب 80 سم”.

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