المسعودي: الكتل السياسية تبحث عن رئيس وزراء وفق مقاساتها الخاصة

2020/03/08 | 09:47 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاحد، ان الكتل السياسية تبحث عن رئيس وزراء وفق مقاساتها الخا...

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