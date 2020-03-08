الخارجية: سفارة العراق لدى سوريا تُتابع أحوال العراقيّين الذين تعرّضوا لحادث سير

2020/03/08 | 09:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكدت وزارة الخارجية، الأحد، أن سفارة جمهوريّة العراق لدى سوريا تُتابع من كثب أحوال العراقيّين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق.وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى سوريا تُتابع من كثب أحوال العراقيّين الذين تعرّضوا لحادث سير في أطراف دمشق".وأشار إلى، "وفاة 26 عراقيا وجرح 15 اخرين بحادث السير في اطراف دمشق".

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