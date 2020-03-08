فاطمة زين الدين - قضايا النساء في ثورة لبنان… صرخات تعانق الوطن

2020/03/08 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_زين_الدين “أولادي من رحمي منحهن الجنسية حق مش رحمة”، “الحرية أنثى، ما تنسوا الأم اللبنانية بالجنسية”، “لو كانت أمي أجنبية كانت منحتني الجنسية”، شعارات لا تبعد عن بعضها خطوات، مكتوبة في لافتات ي/ترفعها متظاهرون/ات، في ساحات الثورة في مختلف المناطق اللبنانية، وتعانق في الوقت عينه شعارات الحرية والثورة على الفساد.هذا المرة صوت النساء لم يكن يصدح وحده في الساحات، بل صدح بصوت الأطفال والطفلات، وبصوت الشب......

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