شابة روسية تطلب الزواج من بوتين

2020/03/08 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت شابة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.وعرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان رده إلا أن قال: “عرض جيد، ما اسمك؟”.ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.يذكر أن لمدينة إيفانوفو تسمية أخرى شعبية منتشرة

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