صحة الكرخ تمنح مكافأة زهيدة لمعالجي كورونا

2020/03/08 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، بمنح كتب شكر وصرف مكافأة لكوادرها بعد شفاء المصابين بفيروس كورونا فيها.

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