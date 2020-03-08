“الصماخات” خارج قوس

2020/03/08 | 09:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي من المفردات المرادفة للقلب في لغتنا العربیة؛ الجَنان، الروع، البال، الفؤاد، الصمیم، المقتل، التامور، الجزانة، الخلد، الاصمع، وقد حبا الله ھذا العضو بمزایا خاصة للحفاظ علیھ من التأثیرات […]

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