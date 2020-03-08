2020/03/08 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد سرطان العين نوعا نادرا نسبيا من السرطان، وتتمثل إحدى طرق اكتشافه في البحث عن بقع ملونة محددة في العين.ويأتي سرطان العين بأنواع مختلفة ولكن النوع الرئيس هو الورم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامة في العين قد تدل على الإصابة بالسرطان!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامة في العين قد تدل على الإصابة بالسرطان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).