الثامن من آذار یوم المرأة العالمي ودلالتھ للمرأة العراقیة

2020/03/08 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عامر صالح ) رافعًا شعار ” أنا جیل المساواة: إعمال حقوق المرأة ” في إطار حملة ھیئة 2020 آذار / مارس 8یأتي موضوع الیوم الدولي للمرأة ( عامًا على اعتماد […]

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