2020/03/08 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يوجه باستكمال اجراءات إعادة جثث العراقيين المتوفين بالحادث المروري في سوريا

يتبع.



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