بالوثيقة.. أطباء الأسنان تحذر من مركبي أسنان سوريين يعملون في العراق ويستخدمون مواد تسبب السرطان

2020/03/08 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت نقابة أطباء الأسنان في العراق، الأحد (8 آذار 2020)، من مركبي أسنان عرب أغلبهم سوريين يعملون في البلاد ويستخدمون مواد تسبب مرض السرطان.

الكعبي يوجه باستكمال اجراءات إعادة جثث العراقيين المتوفين بالحادث المروري في سوريا

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية خطتها لإرسال ثلاثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية، في العام المقبل.

وستحمل الرحلة التي ستستغرق 10 أيام مواطنين عاديين، سينقلون إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء وت

بغداد اليوم-بغداد

حذرت دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، الأحد (08 آذار، 2020) من قيام بعض من وصفتهم بـ"الفاسدين" بعرقلة جهودها بمكافحة الفساد ووضع حواجز تحول دون قيامهم بهدر المال العام والتغطية على فسادهم.

وقال مدير عام الدائ

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