سقوط شاب أمام مبنى محافظة نينوى والاشتباه بحمله فايروس كورونا

2020/03/08 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الاحد (08 آذار 2020)، أن شاباً سقط أمام مبنى المحافظة...





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