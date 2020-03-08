ايطاليا تمنح الجنسية الفخرية لأوجلان وتركيا تعلق بغضب

2020/03/08 | 10:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منحت احدى المدن الايطالية الجنسية الفخرية لزعيم حزب العمال الكوردستاني التركي المسجون عبدالله اوجلان.ووصف بيان لوزارة الخارجية التركية منح الجنسية الفخرية لاوجلان بانه مدعاة لـل"خزي"، مبينة انه "تغاض عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها اوجلان" حسب وصفها.واضاف البيان التركي انه يجب الا تمنح الشرعية حزب العمال الكوردستاني وزعيمه اللذين ورد اسمهما في لائحة الارهاب، لان هذه المساعي هي تماما ضد روح التعاون الدولي في الحرب ضد الارهاب، مطالبا السلطات الايطالية ان تتعاون في مواجهة الارهاب واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الخطوات التي تتخذها بعض البلديات الايطالية.ومنحت مدينة فوسالتو الايطالية الجنسية الفخرية لعبدالله اوجلان الذي يقبع الان في سجن امرالي ويمضي عقوبة السجن المؤبد.وتم اعتقال اوجلان عام 1999 وتم تسليمه الى تركيا ووجهت له تهم قتل 40 الف شخص والاتجار بالمخدرات والبشر وتبييض الاموال والخطف من قبل السلطات التركية.

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