مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار للملاكات الطبية المشاركة في معالجة مرضى “كورونا” ببغداد

2020/03/08 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، بمنح كتب شكر وصرف مكافأة لكوادرها بعد شفاء المصابين بفيروس كورونا فيها.

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