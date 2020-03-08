” نريد وطن…”

2020/03/08 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن حاتم المذكور 1 ـــ نريده وطناً: للجميع والجميع له, بلا مذاهب ولا اعراق تأكل من لحمه وتشرب دمه, شعبه وفي استفاء عام يقرر طبيعة دستوره, وديمقراطيته بلا انياب, فيه […]

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