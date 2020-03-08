2020/03/08 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة النفط العراقية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة، يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التوازن بين العرض والطلب.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أمس السبت، على العمل على التخفيف من الآثار والتداعيات التي أعقبت انتشار فايروس كورونا.

واعتبرت الوزارة، عدم التوصل إلى اتفاق خفض جديد "ليس نهاية المطاف".

وقال رئيس الوفد العراقي لاجتماعات "أوبك"، حامد يونس، إن "بعض الأعضاء يطالبون منحهم مزيداً من الوقت لتقييم تداعيات فيروس كورونا على السوق النفطية العالمية، وتأجيل عملية الخفض الإضافي للإنتاج".

وأضاف يونس: "لدينا بعض الوقت إلى نهاية الشهر الحالي لتقييم أوضاع السوق النفطية من قبل اللجنة الفنية الوزارية لمراقبة الإنتاج، وهي نهاية المدة المقررة للاتفاق السابق".

وأعرب رئيس وفد العراق بمفاوضات "أوبك" عن أمله بـ"تقريب وجهات النظر بين الأعضاء في منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع ويسهم في إعادة التوازن للسوق النفطية".

وذكر تقرير أن روسيا لن تدعم اتفاق أوبك لتنفيذ خفض إضافي في مستويات إنتاج النفط الذي توصلت له المنظمة.

واتفقت منظمة أوبك، في وقت سابق، على خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، من بينها 0.5 مليون برميل يومياً من جانب روسيا وغيرها من منتجي الخام الحلفاء.

وتقوم مجموعة "أوبك +" بخفض الإمدادات النفطية بنحو 1.7 مليون برميل يومياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: عدم التوصل لخفض جديد لإنتاج النفط «ليس نهاية المطاف») نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: عدم التوصل لخفض جديد لإنتاج النفط «ليس نهاية المطاف») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).