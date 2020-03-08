عقب دخوله البلاد بوثائق مزورة رونالدينيو مقيد أمام محكمة في باراغواي 

2020/03/08 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف ونالدينيو في الباراغواي بتهمة دخولة بوثائق مزورة

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