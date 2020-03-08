2020/03/08 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار البصرة الدولي، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات صحية مشدّدة لدخول الوافدين العرب والأجانب إلى العراق عبر مطار البصرة.وقال مسؤول العلاقات والإعلام في المطار ناظم العامري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن “إدارة المطار اتخذت إجراءات مشدّدة يتم التعامل بها مع الوافدين العرب والأجانب من جميع الدول في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات مشدّدة في مطار البصرة لمنع انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات مشدّدة في مطار البصرة لمنع انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).