بنيان: اختيار الدوحة لاجتماعنا باللجنة الدولية أمر طبيعي

2020/03/08 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان: إن "اختيارالدوحة للاجتماع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي يأتي ضمن السياق الطبيعي ولا توجد مشكلة بهذا الشأن".

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