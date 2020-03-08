2020/03/08 | 10:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تدعو للتحرك الفوري لمعرفة ملابسات حادث بمصرع وإصابة 41 عراقيا بدمشق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تدعو للتحرك الفوري لمعرفة ملابسات حادث بمصرع وإصابة 41 عراقيا بدمشق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تدعو للتحرك الفوري لمعرفة ملابسات حادث بمصرع وإصابة 41 عراقيا بدمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).