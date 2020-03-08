المطلبي: إيقاف عمل مجالس المحافظات غير دستور والقضاء سيقول كلمته

2020/03/08 | 10:18 - المصدر: سومر نيوز

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بين عضو مجلس محافظة بغداد المنحل، سعد المطلبي، الاحد، ان قرار البرلمان بشأن إيقاف عمل مجالس المحافظات غي...

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