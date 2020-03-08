إيران تتهم امريكا بعرقلة وصول المساعدات الطبية الخاصة بكورونا إليها

2020/03/08 | 10:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتهمت الحكومة الايرانية، اليوم الاحد، الادارة الامريكية بمنع إيصال المساعدات الطبية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية: "لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا، من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاعتبارات إنسانية، لقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

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