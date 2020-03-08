تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة بهاتف (آيفون 12 برو) المرتقب

2020/03/08 | 10:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف التقني الأمريكي، ماكس وينباع، النقاب عن العديد من التفاصيل الرئيسية حول هاتف آبل الرائد الجديد آيفون 12 برو الذي لم تعلن عنه الشركة بعد، وذلك قبل إطلاقه في أيلول المقبل.

وجاءت التسريبات عبر قناة EverythingApplePro المتخصصة بموقع يوتيوب، وحمل مقطع الفيديو مواصفات كاميرا "آيفون 12 برو"، حيث أشار وينباع إلى أن هاتف آيفون 12 برو سيدعم شبكات 5G فائقة السرعة، وكاميرا 64 ميغابكسل.



متفوقا بذلك على كاميرا آيفون 11 برو، الذي صدر العام الماضي.

ومع ذلك، فإن الكاميرا "12 برو" لا تزال بعيدة عن إمكانات كاميرا هاتف "غالاكسي S20 الترا" الذي تصل دقته إلى 108 ميغابكسل، والمقرر له أن يصدر الأسبوع المقبل كما يُزعم أن أبل تتبع خطى سامسونغ في تضمين تقريب رقمي قوي يحول هاتفك بشكل فعال إلى منظار قوي.

وبحسب وينباغ، فإن شركة أبل ستقوم أيضًا بتعديل الوضع الليلي المثير للإعجاب الذي ظهر لأول مرة على ايفون 11 برو، مما يساعد الكاميرا على التقاط صور أفضل في الظلام، كما ستعزز الشركة عمر بطارية الهاتف المحمول من خلال تزويد هاتفها الجديد ببطارية ضخمة تصل إلى 4، 400 مللي أمبير، متفوقًا على بطارية شقيقه آيفون 11 برو 3، 969 مللي أمبير في الساعة.

ورغم ذلك، أكد المسرب الشاب، أن الميزة الرئيسية لهاتف آيفون 12 برو، ستكون بقدرته على دعم شبكات 5g، الجيل التالي من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، الذي يُتوقع لها أن توفر سرعات تنزيل سريعة للغاية، مما يغير طريقة استخدامنا للأجهزة المحمولة.

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