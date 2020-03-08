تظاهرة لموظفي عقود الكهرباء أمام وزارة المالية

2020/03/08 | 10:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تظاهرات موظفو العقود في وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتوقفة التي لم تصرف منذ سبعة أشهر.وطالب المتظاهرين وزير المالية ومديرة دائرة الموارنة في وزارة طيف سامي بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهر تموز 2019.

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