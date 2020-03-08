نيويورك تعلن الطوارىء بسبب كورونا

2020/03/08 | 10:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن حاكم ولاية نيويورك، إندرو كومو، حالة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل 20 إصابة جديدة.وقال الحاكم، في مؤتمر صحافي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا 21 إصابة جديدة، مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية»، لافتاً إلى أن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.وأوضح أن حالة الطوارئ «تتيح تسريع آليات شراء المعدات، والاستعانة بطواقم، الأمر الذي نحتاج إليه حالياً»، مقدراً كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة إلى الولاية بـ30 مليون دولار أسبوعياً.وأضاف كومو: «نجري فحوصاً على مدار الساعة، ونريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى»، لافتاً إلى أن الهدف «عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار».ومعظم المصابين الـ57 على صلة بمجموعة من اليهود المتدينين في نيو روشيل، بؤرة الوباء في منطقة وستشستر.وأكد كومو: «إننا بالغو الحذر حيال مراكز الإيواء هذه»، ولفت إلى أن فترة الحجر الصحي للمصابين، البالغة 14 يوماً، يمكن أن تمدد.وحذر الحاكم المتاجر من رفع أسعارها، مشدداً على أن استغلال النقص في السلع في مرحلة الطوارئ غير قانوني، وقال: «كنت مدعياً في الولاية، وسبق أن قمت بملاحقات في قضايا مماثلة».وأحصت الولايات المتحدة أكثر من مائتي إصابة بـ«كورونا»، بينها 19 وفاة.

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