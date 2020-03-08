مغنية روسية تسقط عن المسرح خلال العرض وتكسر قدمها

2020/03/08 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت مغنية روسية من إقليم كراسنودار، أنستاسيا فيشنيوفسكايا، عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح.حيث لم تتمكن الفتاة في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.ويظهر على مقطع الفيديو والمغنية تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم أنها قد تلقت كسر

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