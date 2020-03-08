2020/03/08 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الشعب العراقي ، اليوم الاحد بمصرع العشرات من الزوار العراقيين بعد تعرضهم الى حادث مروري ” مروع ” وهم متوجهين لزيارة السيدة زينب (عليها السلام ) في سوريا .وطالب وزارة الخارجية والسفارة العراقية في دمشق للتحرك الفوري لمعرفة ملابسات الحادث الاليم واعداد الضحايا والمصابين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يعزي بوفاة العشرات من الزوار العراقيين في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يعزي بوفاة العشرات من الزوار العراقيين في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).