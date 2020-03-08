بسبب التزوير …رونالدينيو مقيد أمام محكمة في باراغواي 

2020/03/08 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد ساعات من توقيف نجم كرة القدم عقب دخوله البلاد بوثائق مزورة، وفقا للسلطات، مثل رونالدينيو وشقيقه “مقيدين” أمام محكمة في باراغواي.وتم توقيف لاعب برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي سابقا، مساء الجمعة في فندق بالعاصمة أسونسيون.واقتيد البرازيلي البالغ من العمر 39 عاما، وأخاه روبرتو أسيس، إلى مركز للشرطة قبل تمام العاشرة مساء الجمعة […]

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