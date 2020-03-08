2020/03/08 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجدد التظاهرات في الناصرية وإغلاق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تجدد التظاهرات في الناصرية وإغلاق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تجدد التظاهرات في الناصرية وإغلاق تقاطع البهو بالإطارات المحترقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).