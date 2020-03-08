عقود الكهرباء يتظاهرون أمام مبنى المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر

2020/03/08 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، الأحد (08 آذار 2020)، أمام مبنى وزارة المالية احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم منذ تموز العام 2019.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، يتظاهرون حالياً أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتوقفة، التي لم تصرف منذ سبعة أشهر.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا وزير المالية ومديرة دائرة الموازنة في الوزارة طيف سامي، بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهر تموز 2019.

وأشار الى أن المتظاهرين طالبوا وزارة المالية بتثبيت الأجور والعقود الجدد، وصرف المستحقات والرواتب، كونهم من العوائل المتعففة.

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يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

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وقال البعيجي في بيان، تلقت

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