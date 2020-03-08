بالوثيقة.. صحة الكرخ تؤكد شفاء جميع المصابين بـ ’’كورونا’’ في دوائرها وتكافئ الكوادر

2020/03/08 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت دائرة صحة الكرخ، شفاء جميع المصابين بـ ’’كورونا’’ في دوائرها، فيما كافأت كوادرها.

وأصدر مدير دائر صحة الكرخ، جاسب الحجامي، كتابا شكر فيه منتسبي الدائرة، ومنحهم مكافأة، مقدارها (100000) بمناسبة شفاء جميع المرضى من فيروس كورونا.

وفي منشور سابق، لمدير دائرة صحة الكرخ، عبر جداريته على موقع فيسبوك، قال: "جميع المصابين الستة المتبقين في مستشفى الفرات العام أظهرت نتائج فحوصاتهم المختبرية خلوهم من الفايروس (النتائج سالبة) وننتظر فحصا آخر وإذا ظهرت النتيجة سالبة ايضا فسوف نحتفل بمغادرتهم جميعًا سالمين معافين الى أهلهم".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 56 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده بعد التنسيق بين البلدين، والاخرين كانوا جميعهم عراقيين.

وسجل العراق أربع حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، وأخرى لامرأة في محافظة كربلاء، وحالتا وفاة في العاصمة بغداد، واحدة منها كانت لامرأة، وتشتكي من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، بحسب البيانات الرسمية.

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يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

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وقال البعيجي في بيان، تلقت

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