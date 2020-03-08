سياسي ايراني يصل العراق لــ

2020/03/08 | 10:33 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وصل امس أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني العاصمة بغداد، على رأس وفد سياسي امني رفيع المستوى.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن شمخاني والوفد المرافق له يعتزم لقاء كبار المسؤولين العراقيين ،في مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح ، ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي ...

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