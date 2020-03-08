حجيج القادة الشيعة الى قصر الرئيس

2020/03/08 | 10:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي مناوشات كلامية، وبيانات تليها بيانات بين جماعات وشخصيات في خضم البحث عن رئيس الوزراء المفقود، والمرشحون يتكاثرون، وكل مرشح منهم يتبع لجهة، أو تعاضده جهة، ومالم يتوافق […]

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