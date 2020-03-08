2020/03/08 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع خياطان في محافظة ميسان، منذ بدء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بخياطة الكمامات وتوزيعها مجانا على اهالي المحافظة.وقال محمد الخياط وعلي العتابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إنه” ومنذ انتشار فيروس كورونا وتداعياته بادرنا وبجهد ذاتي بخياطة الكمامات وتوزيعها على ابناء محافظة ميسان كجزء من الاجراءات الاحترازية الوقائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خياطان في ميسان يتبرعان بـ”الكمامات” مجانا لاهالي المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خياطان في ميسان يتبرعان بـ”الكمامات” مجانا لاهالي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).