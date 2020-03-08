بشير الحداد يهنئ المرأة العراقية بمناسبة عيدها العالمي

2020/03/08 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار قدم سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد أزكى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى نساء العراق في عيد المرأة، مستذكراً سيادته الدور الكبير للمرأة وتاريخها المشرف واستحقاقها مع الرجل في بناء المجتمع وحجم تضحياتها طيلة مسيرتها المشرقة على مر العصور، كما ثمن نائب رئيس المجلس عالياً

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